عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة، فقد التقى سموه، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، مراد نورتلو، ووزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، ووزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، بيتر سيراتو، ووزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتعليمية والرعاية الصحية وغيرها.

كما بحث سموه مع الوزراء، ملف الطاقة والمناخ، وأطلعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الوزراء على أهمية استثمار هذا الحدث الدولي من أجل دفع آفاق التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تداعيات التغير المناخي، كما تبادل سموه ووزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.