عبدالله بن زايد يلتقي رئيس قبرص في نيويورك ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لرئيس جمهورية قبرص، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها بالتقدم والازدهار، وحمل نيكوس كريستودوليدس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نمواً وتطوراً مستمراً في العديد من المجالات.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية قبرص الصديقة، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي بما يدعم الأجندة الطموحة لهذا الحدث العالمي الأهم في مسيرة العمل المناخي العالمي.

من جانبه، أشاد رئيس جمهورية قبرص، بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة والمزدهرة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ"COP28" خاصة وأن الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها في العالم.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.