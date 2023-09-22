فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» يصل إلى ليبيا

وصل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» إلى ليبيا أمس، والذي يُعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى مدينة درنة للقيام بهذه المهام النوعية. ويأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة الآلاف. وفور وصول الفريق، اجتمع قائد الفريق عيسى أحمد العوضي مع وزيري الصحة والداخلية الليبيين وعدد من المسؤولين في مدينة درنة من أجل استعراض الخطط التنفيذية الخاصة بآلية العمل لتحديد هويات المتوفين. ويضم الفريق مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـDNA، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا لاسيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر، التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقاً للسلطات. وبحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، «إن 43059 شخصاً نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا».

وأضافت المنظمة أن «نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد».

وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.

من جانب آخر، أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والإنترنت ليل الأربعاء الخميس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.

وكانت الاتصالات قطعت الثلاثاء وطلب من الصحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن الكارثة.

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إغاثة لضحايا كارثة الفيضان في ليبيا.

وقالت السفارة عبر منصة «إكس»، إن الإمدادات التي جاءت عبر برنامج المساعدات الخارجية التابع للحكومة الأميركية، تشمل ملاجئ طوارئ وبطاطين، ومواد خاصة بالنظافة، وأغطية بلاستيكية وحاويات مياه.