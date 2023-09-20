سلطان الجابر: رئاسة «COP28» تركز على وضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ

التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس جمهورية كينيا، ويليام ساموي روتو، ورئيس جمهورية مالاوي، لازاروس مكارثي تشاكويرا، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»، لاري فينك، ومجموعة من المسؤولين الذين ناقش معهم سُبل التوصل إلى الحلول المنشودة خلال «COP28»، وذلك خلال مشاركة فريق رئاسة «COP28» في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك وأسبوع نيويورك للمناخ.

وأكد سلطان الجابر أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ، وتحفيز الاستثمارات الضرورية لبناء منظومة صحية عادلة ومرنة مناخياً تسهم في تحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري خلال «COP28» يعود بالنفع على البشر وكوكب الأرض.

وأشار إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغيّر المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، مؤكداً ضرورة تغيير ذلك. وأشاد خلال جلسة نقاشية بعنوان: «يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة»، بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة «COP28» في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال «COP28» وهي: البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.