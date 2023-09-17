سلطات روسيا في القرم تعتزم بيع أصول أوكرانية بينها شقة زيلينسكي

قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرّح رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أمس، بأنه سيتم طرح نحو 100 عقار مؤمم سابقاً من كبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين للبيع في المستقبل القريب، بما في ذلك شقة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. ووفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، وسّع نواب برلمان القرم في وقت سابق قائمة الممتلكات المؤممة لتشمل أصول القرم، والساسة الأوكرانيين، وكذلك شقة عائلة زيلينسكي في ليفاديا.

وقال كونستانتينوف عبر قناته على «تليغرام»: «في المستقبل القريب، من المقرر بيع نحو 100 عقار من الممتلكات المؤممة، وهي مبان سكنية، بما في ذلك شقة لزيلينسكي، ومرافق المنتجعات، ومجمعات تجارية». وأضاف: «من المتوقع أن تصل الإيرادات من بيعها إلى أكثر من 800 مليون روبل»، وتابع أنه «تم إجراء ثمانية مزادات لبيع العقارات المؤممة لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين، من خلال مزاد علني، وتم إبرام اتفاقيات البيع والشراء بمبلغ يزيد عن 815 مليون روبل».