الإمارات تشارك في قمة بودابست الديموغرافية

شاركت دولة الإمارات في قمة بودابست الديموغرافية التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تحت شعار «العائلة مِفتاح الأمان». وافتتحت النسخة الخامسة من القمة كاتالين نوفاك رئيسة المجر بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة الاختصاص العالميين في شؤون الأسرة. ترأس وفد الدولة في القمة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بحضور سفير الدولة لدى المجر. وشاركت ميثاء الشامسي في الحلقة الوزارية، التي أدارها جاك يانوش، وزير الثقافة المجري، حيث تطرقت في مداخلتها بالقمة إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للأسرة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.