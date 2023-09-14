وصول طائرتي مساعدات إغاثية إماراتية إلى بنغازي

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة، ضمن جسر جوي تسيّره دولة الإمارات للمساعدة على مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وحملت الطائرتان على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

وتجسد هذه المبادرة، الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ونهجها في مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم.