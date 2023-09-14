بوتين يلتقي كيم ويرى «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن هناك «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي.

وقال في المقابلة التي بثت بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، «هناك بعض القيود.. في إطار القواعد القائمة، هناك إمكانات نأخذها بعين الاعتبار ونناقشها».

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار اصطناعية.

وقال بوتين، للصحافيين، «هذا هو سبب زيارتنا هنا (قاعدة فوستوتشني الفضائية)، وقد أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اهتمامه الشديد بتكنولوجيا الصواريخ، كما أنهم (كوريا الشمالية) يسعون أيضاً إلى تطوير قدرات استكشاف الفضاء»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن «الوفد الكوري الشمالي الزائر لموسكو سيحظى بفرصة القيام بجولة في أحدث المنشآت الفضائية الروسية».

وقال بوتين، عندما سئل قبل مفاوضاته مع كيم، عما إذا كان الزعيمان سيناقشان التعاون الدفاعي، «سنناقش كل القضايا دون أي عجالة، ولدينا الوقت».

كما أشار الرئيس الروسي إلى الاستقبال الحار الذي حظي به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال زيارته الأخيرة لكوريا الشمالية. من جانبه، توقع الزعيم الكوري الشمالي فوز روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك خلال لقائه الرئيس الروسي.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن كيم القول «أنا مقتنع تماماً أن الجيش الروسي والشعب اللذين يتسمان بالبطولة، سيتبنيان ببراعة تقليد النصر، ويظهران الشرف والمجد على جبهات العملية العسكرية الخاصة».

وقالت وكالة الأنباء الروسية أمس، إن المحادثات بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي اختتمت، وأضافت أن كيم غادر البلاد.