السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً إلى ليبيا والمغرب

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة، اليوم، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، إلى ليبيا والمغرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم :"يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".

وأكد السيسي "تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا".

وكانت مصر أعلنت اليوم ، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والإعصار في المغرب و ليبيا.

وقال المتحدث ، في بيان مماثل ، :" يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا".

وأشار المتحدث إلى "إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".