الشيخة فاطمة تعزي الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال

تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،«أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال، داعية الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على المملكة المغربية الأمن والأمان.

