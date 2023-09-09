عَلم الإمارات يزيّن شوارع نيودلهي قبيل قمة الـ 20

زيّنت أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، لوحات رئيسة في شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب أعلام الدول الأعضاء والمدعوة للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة الـ20 يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري.

كما زينت أعلام الإمارات أروقة وقاعات مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي سيشهد فعاليات القمة على مدار يومين.

وتظهر أعلام الدول الأعضاء والمدعوة في جميع أنحاء نيودلهي، حيث وضعت الأعلام الوطنية بشكل استراتيجي على الطرق والميادين الرئيسة من مطار أنديرا غاندي الدولي إلى مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وفي قلب نيودلهي؛ جذبت صور ولوحات ضخمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، انتباه سكان المدينة ووفود القمة، وذلك بعد نجاح مهمته وعودته إلى الأرض، بالتزامن مع انعقاد فعاليات القمة.