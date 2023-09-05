حرائق الغابات تكبِد أوروبا خسائر بأكثر من 4 مليارات يورو

ناهزت خسائر أوروبا بسبب حرائق الغابات حوالي 4.1 مليار يورو حتى الآن هذا العام، وذلك إثر موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرًا لشركة ديستريلك ، المعنية بتوزيع مكوّنات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتملة، أظهر أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في القارة.