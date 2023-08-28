ترامب يجمع 7.1 ملايين دولار منذ التقاط صورته الجنائية في السجن

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستيفن تشونج، إن «ترامب جمع 7.1 ملايين دولار منذ ظهوره يوم الخميس الماضي، لالتقاط صورته الجنائية في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، على خلفية اتهامه في قضية (الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمصلحته)»، موضحاً أن «ترامب جمع إجمالاً نحو 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية».

وقال المتحدث إن «ترامب جمع يوم الجمعة الماضي فقط 4.18 ملايين دولار، ما يجعله اليوم الأعلى ربحاً في حملته الانتخابية حتى الآن».

ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيساً عام 2016، لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، ولكنه نفى جميع التهم الموجهة إليه. وفي يوم 15 من أغسطس الجاري، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي الثالث من أغسطس، دفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص، جاك سميث، في المحكمة الاتحادية بواشنطن، التي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن عليه في انتخابات 2020 وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت بانتخابات نزيهة. ودفع ترامب أيضاً بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة مزعومة كانت تربطه بها.

وكان ترامب قد نشر صورته الجنائية على منصّة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي التقطت له في السجن لدى توقيفه لفترة وجيزة، وجرى بعدها الإفراج عنه بكفالة ليندد بما سماه «مهزلة قضائية وتدخل انتخابي»، وكتب فوق الصورة «صورة جنائية - 24 أغسطس 2023»، وألحقها بعبارتي «تدخل في الانتخابات» و«لا استسلام». وهذه اللقطة التي ظهر فيها ترامب عاقداً حاجبَيه ومحدقاً في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.