الجامعة العربية تهنئ الإمارات ومصر والسعودية بدعوتها للانضمام إلى تجمع "بريكس"

هنأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على دعوتها للانضمام إلى تجمع "بريكس".

وقال أبو الغيظ في بيان أصدره اليوم إن هذا تجمع دولي ذو شأن وانضمام دول عربية إليه يعكس تأثيراً عربياً متزايداً في القرار الدولي وأتطلع إلى انعكاسه إيجاباً على المصالح العربية.