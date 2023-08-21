طائرات مسيّرة تهاجم 4 مناطق روسية بينها محطة للسكك الحديدية

أعلنت روسيا أن طائرات مسيّرة أوكرانية ضربت أربع مناطق مختلفة، أمس، ما أدى إلى إصابة خمسة، وإجبار مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وذكرت مناطق كورسك وروستوف وبيلغورود في روسيا، وجميعها على الحدود مع أوكرانيا، أنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق في منطقة موسكو، ما أدى إلى تحطمها في منطقة غير مأهولة.

وقالت هيئة الطيران الروسية إنها علّقت لفترة وجيزة استقبال الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في العاصمة في أعقاب ذلك.

وأفاد حاكم منطقة كورسك بإصابة خمسة أشخاص واندلاع حريق، عندما ضربت طائرة مسيرة محطة للسكك الحديدية، وقال حاكم روستوف إن الهجوم في المنطقة لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوماً بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، والتي تعد هدفاً منتظماً لهجمات كييف، وجرى إسقاط 12 هدفاً جوياً لدى الاقتراب من المنطقة.

وصارت الضربات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تستهدف المناطق الحدودية والعاصمة الروسية، شائعة بشكل متزايد في الأشهر الماضية، مع تكرار الهجمات على الحي المالي في موسكو، وقالت روسيا في مايو الماضي، إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة الكرملين.

في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن سبعة أشخاص، بينهم طفل عمره ستة أعوام قُتلوا، وأُصيب 129 آخرون، فيما نُقل 41 للمستشفى في ضربة صاروخية روسية أصابت ميداناً في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وقال سلاح الجو في كييف أمس، إن الجيش الأوكراني أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو في ضربة خلال الليل.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أن بلاده ستسلّم مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد.

وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك المقاتلات الأميركية لكييف، إن «هولندا والدنمارك تلتزمان تسليم مقاتلات (إف-16) إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم».

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي طائرتين رماديتين من طراز «إف-16» كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

يذكر أن زيلينسكي يعلن منذ فترة طويلة أن بلاده في حاجة إلى مقاتلات غربية حديثة، حتى تتمكن من صد الحرب الروسية بشكل فعّال. وكانت الولايات المتحدة بوصفها المنتجة لهذه المقاتلات تقف حائلاً دون توريدها إلى أوكرانيا، قبل أن تعلن واشنطن أخيراً عن موافقتها على توريد هذه المقاتلات إلى أوكرانيا عن طريق طرف ثالث.

وقال زيلينسكي إن الأمر أصبح ملموساً، وإن الطائرات ستكون في السماء الأوكرانية، مضيفاً: «هذه مجرد بداية».

• رئيس الوزراء الهولندي يؤكد التزام بلاده والدنمارك تسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16».