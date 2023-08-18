روسيا تغلق مركز ساخاروف لحقوق الإنسان بسبب أنشطة غير مصرح بها

أعلنت روسيا إغلاق مركز ساخاروف، وهو منظمة حقوقية مرموقة، مع استمرار موسكو في عملية قمع منتقديها.

وقالت وكالة أنباء إنتر فاكس الروسية إن محكمة في موسكو نفذت اليوم الجمعة، طلبا من وزارة العدل بإغلاق المركز.

ومن بين الأسباب الرسمية التي بررت هذه الخطوة، تنظيم المركز لأنشطة غير مصرح بها.

ويعمل المركز، الذي حمل اسم المنشق السياسي والحائز على جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف (1921-1989)، منذ أكثر من 30 عاماً على تعزيز المجتمع المدني الروسي.

وكانت موسكو قد وصفت المركز بالفعل في وقت سابق، بأنه "عميل أجنبي".

وإضافة إلى ذلك، تم مصادرة جميع مباني المركز في موسكو في مطلع العام الجاري.