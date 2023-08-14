55 قتيلاً في فيضانات بنغلاديش

قتل 55 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تضرب مناطق في بنغلاديش منذ أسبوعين، وطالت آثارها أكثر من مليون شخص، حيث تسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتباراً من بداية أغسطس الجاري بمقتل 21 شخصاً في كوكس بازار، و19 شخصاً في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان، وخمسة في رانغاماتي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في هذه المناطق الأربع الأكثر تضرّراً.

وشهدت مناطق جنوب آسيا خلال الآونة الأخيرة تساقط نحو 80% من كمية المتساقطات السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية، مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويؤكد العلماء أن التغير المناخي يجعل الأمطار الموسمية أكثر غزارة وتقلباً، بينما باتت الفيضانات أكثر حدة جراء اقتلاع أشجار الغابات والبناء على سفوح التلال.

وفاضت المياه في مئات القرى وقال السكان إن تلك الفيضانات هي من الأسوأ منذ عقود، فيما تعطلت حركة التنقل بين بعض المدن، وأرسلت الحكومة مساعدات إغاثية وغذائية إلى المناطق الأكثر تضررا، مع تواصل البحث عن مفقودين.