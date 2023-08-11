زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوبي تركيا وإصابة 23 شخصا

أصيب مالا يقل عن 23 شخصا إثر زلزال بلغت شدته 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا على زلزال مدمر ضرب المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ليل الخميس أن معظم الإصابات وقعت بسبب السقوط أو القفز من ارتفاعات عالية.

وأفاد مركز قنديلي لرصد الزلازل في اسطنبول بان الزلزال وقع في الساعة 8:47 بالتوقيت المحلي(1747 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس. وكان مركز الزلزال في بلدية يشيليورت في ولاية ملاطية.

وكانت ملاطية من بين المناطق التي تضررت بشدة جراء زلزال 6 شباط/فبراير الماضي. وقال العمدة صلاح الدين جوركان إن حوالي 2300 شخص قتلوا في ملاطية.

يشار إلى أنه في 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزالان كبيران والعديد من الهزات الارتدادية جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.