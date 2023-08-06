نورة الكعبي: الإمارات تحرص على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان

التقت وزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، مع وزير دولة للشؤون الخارجية في اليابان، يمادا كينجي، على هامش مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن «المجاعة والنزاعات العالمية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي».

واستعرضت نورة الكعبي خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والشراكة القائمة بينهما في القطاعات كافة، إضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، حيث أكدت على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات واليابان، والتي تحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيرةً إلى حرص دولة الإمارات على تطويرها في مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على الشعبين.

وتطرقت المحادثات بين نورة الكعبي ويمادا كينجي لجهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وذلك مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.