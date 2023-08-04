السيسي يدعو إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، واستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وأكد السيسي، خلال استقباله أمس بالعلمين الجديدة، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، موقف مصر بدعم المسار السياسي، وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في منشور عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أشاد السيسي بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني «رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون خلال السنوات الماضية»، معرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط.

كما حرص رئيس الوزراء اليوناني على تقديم الشكر إلى مصر، عقب إرسالها طائرات للمساعدة في عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان، في حين أعرب الرئيس المصري عن التضامن مع اليونان في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، مؤكداً وقوف مصر بجانب اليونان في مواجهة تلك الأزمة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة، وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر.

ووفق المتحدث، شهدت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في اتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار.

كما ناقش الطرفان تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، حيث ثمّن رئيس الوزراء اليوناني، ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ضوء ما تفرضه من أعباء، بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت في السياق ذاته عدداً من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصةً ليبيا.

وطبقاً للمتحدث، اتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.