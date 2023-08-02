رئيس الدولة يصل الأردن.. والملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم إلى العاصمة عمان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار السرب الملكي " ماركا "، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد مملكة الأردن ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة مراسم استقبال رسمية واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والأردن.

وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء الأردن طائرات حربية تحية وترحيباً بزيارة سموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلا من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.