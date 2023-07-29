غوتيريش يحذر من بداية «عصر الغليان العالمي»

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن يوليو الجاري سيقلب معايير الحرارة السابقة، بعد أن قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وخدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، إنه من «المرجح للغاية» أن يكسر يوليو 2023 الرقم القياسي.

وأضاف غوتيريش للصحافيين في نيويورك: «لسنا مضطرين إلى الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ذلك، فإذا لم تحدث فترة برد (يطلق عليها عصر جليدي صغير) خلال الأيام المقبلة، سيحطم يوليو 2023 الأرقام القياسية، تغير المناخ هنا. إنه أمر مرعب. إنها مجرد البداية»، موضحاً أن «عصر الغليان العالمي قد حان أوانه».

وشوهدت آثار حرارة يوليو في جميع أنحاء العالم. فقد فر آلاف السياح من حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية، وعانى كثيرون غيرهم حرارة شديدة الوطأة في الجنوب الغربي في الولايات المتحدة. وارتفعت درجات الحرارة في بلدة شمال غرب الصين إلى 52.2 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي على مستوى البلاد.

ومن المتوقع أن يكون متوسط درجة الحرارة العالمية لهذا الشهر أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية على الأقل من يوليو 2019، وهو أعلى معدل حرارة سابقاً في سجل الرصد البالغ 174 عاماً، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي.

وقال عالم المناخ في جامعة لايبزج، كارستن هوستين، إن هامش الاختلاف بين الآن ويوليو 2019 كبير للغاية، بحيث يمكننا بالفعل أن نقول على وجه اليقين، إنه سيكون يوليو الأكثر سخونة.

وتشير التقديرات إلى أن يوليو 2023 سيكون أعلى من متوسط ما قبل عصر الصناعة بنحو 1.5 درجة مئوية. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو كانت الأكثر سخونة على الإطلاق.

وتعليقاً على هذا النمط، قال عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا، مايكل مان، إنه كان من الواضح بحلول منتصف يوليو أنه سيكون شهراً قياسياً في درجات الحرارة ويعطي مؤشراً على كوكب سيستمر في الاحترار، ما دمنا نحرق الوقود الأحفوري.

وقال هوستين إنه علاوة على ذلك «قد نضطر إلى العودة إلى آلاف السنين، إن لم يكن عشرات الآلاف من السنين، للعثور على ظروف دافئة مماثلة على كوكبنا».

وأثرت درجات الحرارة الشديدة في مساحات شاسعة من الكوكب. وفي حين أن الليل عادة ما يكون أكثر برودة في الصحراء، شهد وادي الموت (ديث فالي) في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أشد ليلة من حيث السخونة على مستوى العالم هذا الشهر، كما اشتعلت حرائق الغابات في بلدان عدة.