بوتين: اتفاق الحبوب أصبح بلا معنى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا انسحبت من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، لأن الاتفاق أصبح بلا معنى.

وأضاف بوتين في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، أمس: «اتفاق الحبوب فقد معناه، أريد أن أؤكد أن بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجارياً ومجانياً، خاصة أننا نتوقع مرة أخرى حصاداً قياسياً هذا العام»، مشدداً على أن روسيا ستواصل العمل بنشاط على تنظيم إمدادات الحبوب والأغذية والأسمدة وغيرها إلى إفريقيا. وكانت روسيا انسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا قبل عام بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، على الرغم من الحرب بين موسكو وكييف، للتخفيف من أزمة غذاء عالمية، وقالت موسكو إنه تم تجاهل شروطها لتمديد الاتفاق.

موسكو À رويترز