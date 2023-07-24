الدنمارك تنفي انسحابها من العراق بعد "احتجاجات المصحف"

نفت وزارة الخارجية الدنماركية، الاثنين، انسحاب بعثتها الدبلوماسية من العراق، بعد احتجاجات في بغداد بعد حرق نسخة من المصحف في العاصمة كوبنهاغن.

وندد العراق بحرق مصحف أمام سفارته في كوبنهاغن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقية منذ يومين".

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الدنماركية، قال إن السفارة في بغداد مغلقة بسبب العطلة الصيفية منذ 22 يوليو.

وأضاف: "لم ننسحب من العراق".

ورفض المتحدث التعليق على احتمال مغادرة الموظفين للعراق في فترة الإغلاق.

وأقدم يميني في الدنمارك، الجمعة، على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية.

ونشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق مصحف، قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وأقدم شخصان من المجموعة ذاتها على حرق مصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنملركية كوبنهاغن، مجددا الاثنين.

وطالبت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي "بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد، السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأُغلقت الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم العديد من السفارات الأجنبية بعد محاولة المتظاهرين الوصول إلى سفارة الدنمارك.