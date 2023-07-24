بينغيانغ تطلق صاروخين باليستيين بعد وصول غواصة أميركية لكوريا الجنوبية

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي مساء اليوم الاثنين بعد ساعات من وصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قد يكون باليستيا. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مصدر بالحكومة قوله إن صواريخ عدة ربما أُطلقت.

تأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بسبب اتخاذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطوات لتعزيز الاستعداد العسكري في مواجهة برنامج الأسلحة الكوري الشمالي من خلال نشر معدات عسكرية استراتيجية أميركية.

وأثار ذلك رد فعل غاضبا من كوريا الشمالية التي قالت إن مثل هذا الانتشار يمكن أن يفي بمعايير استخدامها للأسلحة النووية.

وقالت البحرية في كوريا الجنوبية إن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية دخلت قاعدة بحرية في جزيرة جيجو بالبلاد في وقت سابق من اليوم الاثنين لتفريع إمدادات عسكرية بينما كانت في مهمة عملياتية مجهولة.

وأطلقت كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع وابلا من صواريخ كروز في البحر قبالة ساحلها الغربي.