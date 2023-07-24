لإعادة التوازن بين السلطات.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانون التعديل القضائي في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا.

وبين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالان، وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار القانون: "اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي".

وقال عضو الكنيست زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، "أنه تم تمرير القانون بواقع 64-0 مثلما يحدث في كوريا الشمالية".

وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:"بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".

ومن جانبه علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على التعديل بالقول: "هذه بشرى سارة لإسرائيل، فبدءا من اليوم ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، القانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية، لكن هذه فقط البداية".

وأضاف: "من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين".

ومرر الائتلاف الإسرائيلي قانون "المعقولية" الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه "بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية".

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.