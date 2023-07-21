فيديو جديد ينشر لأول مرة عن انفجار ميناء بيروت

انتشر أخيراً مقطع فيديو ينشر لأول مرة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، ونتج عنه مقتل أكثر من 218 شخصا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين.

وكانت النيران قد اشتعلت في أحد المستودعات، وكان هناك انفجار أولي كبير أعقبته سلسلة انفجارات صغيرة بدت بحسب بعض شهود العيان أشبه بالألعاب النارية.

وبعد نحو 30 ثانية من الإنفجار الأول حدث انفجار مهول أرسل في الهواء سحابة ضخمة على شكل فطر وانتشر عصفه ودويه في المدينة.

وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

وغصت المستشفيات بسرعة بضحايا الانفجار من جرحى وقتلى.