إضرابات جديدة في بريطانيا تطال المستشفيات والقطارات

تواجه المملكة المتحدة إضرابات جديدة تؤثر في المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المختصين عن العمل لأول مرة منذ 10 سنوات، وكذا محطات القطارات التي يُضرب سائقوها عن العمل مجدداً.

وتشهد بريطانيا منذ أشهر إضرابات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد.

ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع، لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع بنسبة 7.9% في يونيو. وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف والأطباء المبتدئين، جاء دور الاستشاريين، أي الأطباء الأكثر خبرة، للتوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية.

وبدأ هؤلاء الأطباء إضراباً لمدة 48 ساعة، أمس. وانضم إليهم في إضرابهم، أطباء الأسنان في المستشفيات. ويواجه نظام «خدمات الصحة الوطنية» (إن إتش أس) ضغوطاً كبرى. فبعد سنوات من التقشف ووباء كوفيد-19، أصبح الحصول على الرعاية أكثر تعقيداً.

ووفقاً لتحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، يتعين على الأطفال الانتظار لمدة تصل إلى 18 شهراً لتلقي علاج للأسنان يتطلب التخدير.

وأدى إضراب الأطباء المبتدئين الذي استمر خمسة أيام حتى الثلاثاء الماضي، إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد. وحذر نظام التأمين الصحي (إن إتش أس) من أن إضراب الأطباء المختصين قد يتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وفي ثمانية أشهر من الإضرابات تأثر أكثر من 600 ألف موعد طبي، وفقاً لرئيس الخدمات الطبية في «إن إتش أس»، ستيفن بويس.

وقال بويس: «تزداد صعوبة إعادة الخدمات إلى مسارها بعد كل إضراب». واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 6% لهذا العام على رواتب الأطباء المختصين، لكن وفقاً لاتحاد نقابة الأطباء البريطانية (BMA)، فإن هذا الاقتراح يتوافق مع خفض الرواتب بالقيمة الحقيقية.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي، في بيان: «بابي مفتوح دائماً لمناقشة القضايا غير المتعلقة بالأجور، وهذا الاقتراح نهائي، لذلك أدعو اتحاد نقابة الأطباء البريطانية إلى إنهاء إضراباتها على الفور».

وفي 13 من يوليو حضّ رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، نقابات القطاع العام على إنهاء الإضرابات وقبول عرض الحكومة النهائي لرفع الأجور بنسبة تراوح بين 5% و7%، وفقاً للقطاعات.

وبذلك أعلن المعلمون تعليق تحركهم بعد عرض بزيادة رواتبهم بنسبة 6.5%.

بدورهم ينفّذ سائقو القطارات من نقابة RMT الذين صعّدوا تحركاتهم الاحتجاجية طوال عام، إضراباً عن العمل مع بدء العطلات المدرسية. وحذرت خدمات السكك الحديدية من أن الخدمة ستكون يوم الخميس والسبت و29 يوليو، «محدودة أو معدومة في جزء كبير من الشبكة».

وبدأ عمال نقابة «أسليف» إضراباً في 17 من يوليو يُتوقع أن ينتهي غداً السبت.