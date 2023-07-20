العراق يطلب من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه

أفاد بيان للحكومة العراقية بأن البلاد طلبت من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم.

يأتي القرار بعد إبلاغ العراق للسويد بأنه سيذهب لقطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرر حرق نسخة من المصحف على أراضيها.

واقتحم المئات السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النيران فيها احتجاجا على إصدار ترخيص لاحتجاج كان من المخطط له أن يشهد حرق نسخة من المصحف.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أدان حادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي هذا الصدد تجدد الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.

