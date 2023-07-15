تحذيرات من موجة حر "شديدة الخطورة" في الولايات المتحدة

يشهد الغرب الأميركي وجزء كبير من جنوب الولايات المتحدة موجة حر "شديدة الخطورة" وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض المدن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) في نشرة صباح السبت من أنه "يتوقع أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غرب البلاد وكذلك بعض المناطق في الجنوب".

وأضافت: "من المرجح أن تسجل عدة درجات حرارة قياسية، وستكون هناك مشاكل في جودة الهواء في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة".

وفي فينيكس كبرى مدن أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية بعد الظهر، سيوضع جزء من الولاية في مستوى الانذار الأرجواني اي "مستويات حرارة قصوى نادرة و/أو لفترة طويلة" ويمثل أعلى مستوى إنذار لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي جنوب كاليفورنيا، تسعى فرق الإطفاء لإخماد العديد من الحرائق العنيفة منذ الجمعة والتي أتت على أكثر من 1214 هكتارا وأدت إلى إجلاء السكان.

وبالنسبة لعالم المناخ دانييل سوين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، يمكن لدرجات الحرارة في وادي الموت أن تساوي أو حتى تتجاوز أعلى درجة حرارة للهواء مسجلة بشكل موثوق على الأرض عند 54.4 درجة مئوية في المكان نفسه في عامي 2020 و2021 وفقاً للعديد من الخبراء.

وفي كندا يستمر عدد الحرائق في الازدياد، لا سيما في غرب البلاد حيث تم تسجيل مئات الحرائق في أيام قليلة بسبب العواصف الرعدية.

ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية تحدث موجات الحرارة بشكل متكرر أكثر من ذي قبل في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وازدادت وتيرتها بشكل مستمر من متوسط موجتي حرارة سنوياً خلال ستينات القرن الفائت، إلى ست موجات كل سنة خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة.