بايدن ينصح بريغوجين بيتوخى "الحذر"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظل معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال "بوتين خسر الحرب"، مضيفاً "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وأكد بايدن أنه يتوقع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وقال "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدما مهما في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

الرئيس الأميركي قال كذلك إن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي مضيفا أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وتابع أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وقال بايدن "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب" لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأشار بايدن أيضا إلى أن على زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن يتوخى "الحذر" من احتمال تسميمه، بعد فشل تمرده المسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وقال بايدن: "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

ووصف بايدن القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها "مثمرة للغاية" وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك فنلندا.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة".