إندونيسيا تحذر من نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا

حذرت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، من التهديد الذي تُشكله الأسلحة النووية، قائلة إن جنوب شرق آسيا يبعد مرمى حجر عن نهاية العالم، وحثت القوى العالمية على توقيع معاهدة للحفاظ على المنطقة خالية من مثل هذه الأسلحة.

وجاءت تصريحات الوزيرة قبيل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، وقالت مارسودي في اجتماع لنظرائها في «آسيان»: «لن نتمكن من الشعور بالأمن الفعلي في ظل وجود أسلحة نووية في منطقتنا. الأسلحة النووية تجعلنا على مرى حجر فقط من نهاية العالم ووقوع كارثة عالمية».

ووقعت دول آسيان عام 1995 معاهدة تؤكد التزام جنوب شرق آسيا بأن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية، وعلى الرغم من ذلك، أعربت مارسودي عن أسفها لعدم توقيع أي من القوى النووية الرائدة في العالم على الاتفاقية، ودعت إلى بذل جهود متجددة لإقناع تلك الدول بالتوقيع، وقالت: «التهديد وشيك، لذا لم يعد بإمكاننا ممارسة لعبة الانتظار».