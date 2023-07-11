أردوغان يشترط عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل انضمام السويد لـ «الناتو»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام أنقرة إلى التكتل قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وكان الجمود قد أصاب مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق مفاوضات للحصول على عضوية التكتل في عام 2005 عندما كان أردوغان يشغل منصب رئيس الوزراء، ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لاسيما في ما يتعلق بملف الهجرة.

وربط أردوغان على نحو مفاجئ، أمس، موافقة أنقرة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي بإتمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال في تصريحات قبل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف، المقرر عقدها اليوم: «أدعو من هنا تلك الدول التي جعلت تركيا تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي أعواماً كثيرة.. تعالوا أولاً وافتحوا الطريق أمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سنفتح الطريق أمام السويد مثلما فعلنا مع فنلندا»، مضيفاً أنه سيكرر هذه الدعوة خلال القمة.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود من الحرب الباردة.

وبينما نالت فنلندا الموافقة على الانضمام للحلف في أبريل الماضي، يواجه طلب السويد رفضاً حتى الآن من تركيا والمجر، وستواصل ستوكهولم سعيها للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس.

وقال أردوغان إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي خلال قمة الحلف في مدريد، مضيفاً أنه لا ينبغي التوقع بأن تقدم أنقرة تنازلات. وتقول أنقرة إن السويد لم تتخذ ما يكفي من إجراءات ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ولاسيما أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قوائم المنظمات الإرهابية، وقال أردوغان أيضاً إن إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا سيسهل انضمام كييف لحلف الأطلسي.