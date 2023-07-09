«الناتو» يستعرض قوته في قمة فيلنيوس الثلاثاء

حول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مدينة فيلنيوس إلى حصن محاط بأسلحة متطورة، لحماية الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعماء الحلف الآخرين، خلال قمة تعقد الثلاثاء المقبل على بعد 32 كيلومتراً فقط، من سياج حدودي تعلوه أسلاك شائكة يفصل بين ليتوانيا وبيلاروسيا حليفة روسيا.

وأرسلت 16 من الدول الأعضاء في الحلف 1000 جندي تقريباً لحماية القمة المقررة في 11 و12 يوليو، التي ستعقد على بعد 151 كيلومتراً فقط من روسيا نفسها. كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق.

وقال رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا «ترك أجوائنا بلا حماية مع وصول بايدن وزعماء 40 دولة، سيكون بمثابة شيء أكبر بكثير من مجرد تصرف غير مسؤول».

ونشرت ألمانيا 12 من قاذفات صواريخ باتريوت، التي تستخدم لاعتراض الصواريخ البالستية وصواريخ كروز أو الطائرات الحربية.

كما نشرت إسبانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي ناسامز، وترسل فرنسا مدافع هاوتزر من طراز قيصر ذاتية الدفع، ونقلت فرنسا وفنلندا والدنمارك أيضاً طائرات عسكرية إلى ليتوانيا، وقدمت المملكة المتحدة وفرنسا دفاعات مضادة للطائرات المسيرة. وأرسلت بولندا وألمانيا قوات عمليات خاصة معززة بطائرات هليكوبتر. وأرسلت دول أخرى مستلزمات للتعامل مع أي هجمات كيماوية وبيولوجية وإشعاعية ونووية محتملة. ويرى نوسيدا أن جهود الأعضاء لضمان السلامة الجوية خلال اجتماع الزعماء تعني أن الحلف بحاجة إلى إقامة دفاعات جوية دائمة على وجه السرعة في دول البلطيق.