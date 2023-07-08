500 يوم على الحرب في أوكرانيا.. زيلينسكي في جزيرة الثعبان بباقة زهور

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه اليوم السبت وهو يزور جزيرة الثعبان المطلة على البحر الأسود لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الحرب الروسية لبلاده.

وأصبحت الجزيرة الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في أول أيام الحرب بعدما رفض جنود أوكرانيون الاستسلام للقوات الروسية في واقعة شهيرة.

وقال الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارا على نصب تذكاري "أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500".

وأضاف "وعسى أن تكون الحرية، التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، والتي علينا أن نظفر بها الآن، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا".

ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا منذ الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إن أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.

وفي بيان بمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: "نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين".

وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في مايو ويونيو الماضيين.