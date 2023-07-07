طالب إحاطة في الكونغرس حول "كوكايين البيت الأبيض" وسط اتهامات لنجل الرئيس الأميركي

طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي الأميركي جيمس كومر، من الشرطة السرية تزويد لجنته بمعلومات ونتائج التحقيقات حول كيس الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال كومر في رسالة يوم الجمعة إلى مديرة الشرطة السرية كيمبرلي تشيتل: "إن وجود المخدرات غير المشروعة في البيت الأبيض غير مقبول ولحظة مخزية في تاريخ البيت الأبيض".

وتابع كومر:" يمول الكونغرس الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض، وتقع على عاتق الشرطة السرية مسؤولية الحفاظ على بروتوكولات السلامة الفعالة. هذا الحادث وإجلاء الموظفين في نهاية المطاف يثير الآن بوضوح المخاوف بشأن مستوى الأمن الذي يتم الحفاظ عليه في البيت الأبيض".

واكتشف عميل في الشرطة السرية يوم الأحد "المادة البيضاء المسحوقة" الموجودة في حجيرة منطقة مدخل الجناح الغربي — ليست بعيدة عن غرفة العمليات وطابق واحد أسفل المكتب البيضاوي، وفقاً للتقارير.

وقال مسؤول مطلع على الوضع في وقت سابق لصحيفة "نيويورك بوست": "يستخدم موظفو البيت الأبيض وضيوفه منطقة الحجز لتخزين الهواتف والأشياء الشخصية الأخرى التي قد لا يتم حملها في أجزاء أخرى من المجمع".

وقدم جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، اليوم الجمعة طلب إحاطة للشرطة السرية حول كيس من الكوكايين تم العثور عليه في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أدى اكتشاف مساء الأحد إلى إخلاء للمبنى، وأكدت الاختبارات اللاحقة التي أجراها فريق الشرطة السرية أن المادة كانت كوكايين.

يوم الأربعاء، أخبر كومر مذيع "قناة فوكس نيوز" أن لديه "مخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي" بالنظر إلى مدى سهولة وصول المخدرات غير المشروعة إلى أحد أكثر المباني أمانا في العالم.

وأضاف "وجود المخدرات غير المشروعة في البيت الأبيض غير مقبول ولحظة مخزية في تاريخ البيت الأبيض"، وقال كومر في رسالة إلى مدير جهاز المخابرات كيمبرلي تشيتل (أعلاه).

كما أخبر كومر القناة أنه يخطط للتحقيق في مقدار الوقت الذي يقضيه الابن الأول هانتر بايدن، مدمن الكوكايين المتعافي، في المقر التنفيذي في البيت الأبيض.

"نحن قلقون من حقيقة أن نجل الرئيس، الذي قلنا منذ سبعة أشهر أنه يمثل خطرا على أمننا القومي، يقضي الكثير من الوقت في البيت الأبيض. لدينا تقارير تقول إنه يقضي وقتا هناك أكثر من جو بايدن. لا نعرف حقا أين يعيش هانتر بايدن".

كما أن هناك طلب إحاطة منفصل من السناتور توم كوتون لتحديد من قد دخل الجناح الغربي في الوقت الذي تركت فيه المخدرات.

وكتب كوتون في رسالته إلى تشاتل: "إذا كان مجمع البيت الأبيض غير آمن، يحتاج الكونغرس إلى معرفة التفاصيل، وكذلك خطتك لتصحيح أي ثغرات أمنية"، طالبا إجابات على أسئلة مختلفة حول أمن القصر التنفيذي ليتم الرد عليها بحلول الساعة 5 مساء يوم الجمعة المقبل، 14 يوليو.

وحرص السناتور الجمهوري عن أركنساس على طلب معلومات عن أشخاص يخضعون لإجراءات أمنية أقل صرامة-وربما تجاوزوا فحص الخدمة السرية ك-9 لزوار الجناح الغربي.

وأضاف كوتون: "حيازة الكوكايين بشكل غير قانوني جريمة بموجب القانون الاتحادي. إذا اكتشفت الخدمة السرية هوية الشخص الذي جلب الكوكايين غير المشروع إلى مجمع البيت الأبيض، هل سيقومون بالاعتقال بموجب هذا الحكم".

من المتوقع أن تختتم الشرطة السرية تحقيقاتها بحلول يوم الاثنين، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، بعد تمشيط سجلات الزوار ولقطات الكاميرا الأمنية للعثور على الجاني، بالإضافة إلى التحقق من المطبوعات والحمض النووي.

وقال المتحدث باسم الشرطة السرية أنتوني غولييلمي للصحيفة أمس الخميس "نحن نبذل كل ما في وسعنا لمحاولة تحديد من ربما أحضر هذا العنصر إلى البيت الأبيض". "وهذا يشمل كل مورد، ويشمل كل خيار متاح لنا أو للحكومة الفيدرالية".

ورفض نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس، الإجابة على أسئلة حول مصدر المسحوق الأبيض يوم الخميس، ووجه جميع أسئلة الصحافيين إلى الشرطة السرية.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض الإجابة على أسئلة حول الكوكايين خلال لقاء صحافي على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى ساوث كارولينا لإلقاء خطاب الرئيس بايدن.