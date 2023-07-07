تطبيق ثريد يكسب صراع المنصات الرقمية

تشير المشاركات الكبيرة لمستخدمي منصتي انستغرام وثريد نجاح الأخير عطفاً على تسجيل 25 مليون مشترك بعد 15 ساعة من انطلاقه حسب ما صرح مارك زوكريبرغ. كما ارتفع سهم ميتا بنسبة 3% مع إطلاق التطبيق الجديد متجاوزاً المكاسب التي حققتها الشركات المنافسة.

مع خيبة أمل العديد من مستخدمي تويتر من التغيرات الأخيرة في النظام الأساسي، يمكن اعتبار "ثريدز" بديلاً جاذباً. إذ أقدم الملايين على استبدال تويتر بالتطبيق الجديد.

إليك بعض الفوراق التقنية بين التطبيقيين.

يذكر أن ماك زوكريبرغ يزعم أن 2 مليون مستخدم اشتركوا في خدمة "ثريد" من شركة ميتا في الساعات الأولى من إطلاقها.

و"ثريد" هو تطبيق جديد للتدوينات المصغرة مصمم خصيصاً لتقليد تويتر الذي يفقد شعبيته في ظل القيود التي يفرضها على المستخدمين في مقدمتها تحديد عدد المنشورات التي يسمح بقراءتها خلال اليوم.

التطبيق الجديد يسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على انستغرام، والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه ويمكنهم من مشاركة الفيديوهات والصور ومشاهدة حالات أصدقائهم ومشاركة مواقعهم الجغرافية.