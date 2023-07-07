روسيا تغلق القنصلية الفنلندية وتطرد 9 دبلوماسيين

أعلنت روسيا أمس، أنها بصدد إغلاق القنصلية الفنلندية في سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد، رداً على طرد هلسنكي عدداً مماثلاً من الدبلوماسيين الروس مطلع يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتباراً من الأول من أكتوبر.

وأُبلغ السفير الفنلندي أنتي هيلانتيرا الذي استُدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية في موسكو بهذه الإجراءات، وأعربت الدبلوماسية الروسية عن «احتجاجها القوي» بسبب «السياسة المتضاربة والمعادية لروسيا» للسلطات الفنلندية والتي تهدف، وفق الخارجية، إلى «هدم عقود من العلاقات الروسية-الفنلندية».

وصرح رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري اوربو للصحافيين «من الواضح أننا مجبرون على البدء بالتحضير لإجراءات مماثلة، علينا الرد على ذلك»، لافتاً إلى إمكان إغلاق القنصلية الروسية في توركو.

في السادس من يونيو، أعلنت السلطات الفنلندية أنها طردت تسعة دبلوماسيين من سفارة روسيا في هلسنكي بتهمة العمل لحساب «الاستخبارات» الروسية.