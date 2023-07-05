تمديد ولاية ستولتنبرغ أميناً عاماً لـ «الناتو»

مدد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لسنة إضافية، في غياب التوافق على شخصية تخلفه، وفي ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء الإعلان عن تمديد ولاية ستولتنبرغ قبل أسبوع من قمة الحلف في ليتوانيا، التي سيطغى عليها رد الحلف العسكري الغربي على الحرب، ومساعي أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه.

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشرفت بقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي، لقد ضمنت الروابط عبر الأطلسي بين أوروبا وأميركا الشمالية حريتنا وأمننا منذ نحو 75 سنة، وفي عالم أكثر خطورة.. تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى».