الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في جنين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التطورات الجارية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، وقال متحدث باسم غوتيريش، في بيان: «الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين، ويؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني».

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فانيسا هوجينين، في إفادة صحافية: «نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة، والضربات الجوية على مخيم للاجئين مكتظ بالسكان»، مضيفة أن من بين القتلى ثلاثة أطفال.

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها إزاء القدرة على الوصول إلى المخيم.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير: «الهجمات على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك منع وصولها إلى المصابين، أمر مقلق بشدة»، مضيفاً أن القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية تعني عدم تمكن المسعفين من الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطرة داخل المخيم.

في سياق متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، أمس، إن جرافات عسكرية دمرت طرقاً مؤدية إلى المخيم، ما جعل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين شبه مستحيل.

وأضافت: «اضطر المسعفون الفلسطينيون إلى التحرك سيراً على الأقدام في منطقة بها إطلاق نار وضربات بطائرات مسيرة».