روسيا تدمّر 16 دبابة «ليوبارد».. وأوكرانيا تعلن استعادة أراضٍ شرقاً وجنوباً

أعلنت روسيا، أمس، تدمير جميع دبابات «ليوبارد» التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا، كما أعلنت إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فيما أكدت أوكرانيا أنها حققت تقدماً ميدانياً، واستعادت خلال أسبوع 37 كيلومتراً مربعاً في شرق وجنوب البلاد.

وتفصيلاً، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف، مع قادة عسكريين، أمس، إن القوات الروسية دمرت 16 دبابة من طراز «ليوبارد» ألمانية الصنع، وهو ما يمثل في الواقع 100٪ من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

وأضاف شويغو: «في اتجاهات دونيتسك وزابوريجيا، حيث تشن التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجمات فاشلة، قامت القوات الروسية بتدمير 15 طائرة وثلاث مروحيات و920 قطعة من المدرعات، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، وهذا يمثل في الواقع 100% من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف»، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف شويغو أن «القوات المسلحة الروسية تواصل بشكل فعال إلحاق الضرر بالعدو من خلال القوة النارية، ما يقلل بشكل كبير من قدراته الهجومية»، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت إجمالاً خسائر تقدر بنحو 2500 قطعة سلاح مختلفة في جميع الاتجاهات منذ الرابع من يونيو الماضي.

وأشار شويغو إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 158 صاروخاً من منظومة صواريخ «هيمارس» المتعددة، الأميركية الصنع، و25 صاروخاً من طراز كروز «ستورم شادو» خلال الشهر الماضي.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت خلال أسبوع 37 كيلومتراً مربعاً في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية، في إطار هجومها المضاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات الروسية تشن هجوماً في مناطق أخرى على الجبهة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن إجمالي المساحة المستعادة في الجنوب بلغت 158 كيلومتراً مربعاً منذ بدء الهجوم المضاد في يونيو الماضي، أما في الشرق فقط استعادت تسعة كيلومترات مربعة، بسبب المواجهات الصعبة للغاية.

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن الروسية، أمس، إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، عبر زرع عبوة في سيارته.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان نشرته وكالات أنباء محلية، أن محاولة الاغتيال دبّرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، مشيراً إلى توقيف شخص في إطار التحقيقات بشبهة تجنيده من جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، وذكرت مصادر أن التوقيف تم عندما كان يتسلم العبوة الناسفة من المخبأ، وقبل أن يزرعها في سيارة أكسيونوف.