زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إقليم بابوا بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، صباح اليوم، إقليم بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية، التي استبعدت حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وقال الوكالة إن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة، في حين ذكرت مصادر في الشرطة أن السكان في "جايابورا" عاصمة الإقليم شعروا بالزلزال بقوة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددا كبيرا من الزلازل والبراكين.