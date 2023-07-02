جولة دبلوماسية أوروبية لبايدن بين 9 و13 يوليو

يقوم الرئيس الاميركي جو بايدن بجولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من يوليو، يزور خلالها المملكة المتحدة ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا قبل أن يتوجه الى فنلندا، وفق ما اعلن البيت الأبيض الاحد.

وسيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

وفي هلسنكي، سيحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.