25 قتيلاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة السبت.

وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة فرانس برس: "كان في الحافلة 33 شخصاً. لقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه بعيد منتصف الليل عندما ارتطمت بعمود وانقلبت ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضح الشرطي.

وقال ضابط آخر في الشرطة لوسائل الاعلام إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.