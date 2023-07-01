روسيا: النشر المحتمل لأسلحة نووية أميركية في بولندا يهدد باستخدامها

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أميركية في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقاً.

جاء تصريح مدفيديف تعليقاً على رغبة بولندا في المشاركة ببرنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية.

وقال مدفيديف: "طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يعني أمرا واحدا فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقاً".

وأضاف: "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، نحن نطلب من كل الناتو أن نتمكن من الانخراط في برنامج المشاركة النووية".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في شهر مارس الماضي أن الأسلحة النووية الروسية ستتمركز في بيلاروس، وتحديداً صواريخ إسكندر، التي يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية.