بايدن في زلة لسان جديدة: من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق (فيديو)

يتابع الرئيس الأميركي جو بايدن زلات اللسان، ليكمل ما بدأه منذ شهور طويلة بمصافحة الهواء وتعثر خطواته على المباشر، واليوم زلة لسانه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحتلال العراق.

وعلّق الرئيس بايدن لقنوات تلفزيونية ووسائل إعلام محلية حول الأحداث الأخيرة التي عصفت بروسيا الاتحادية، وقال حول ما إذا تمّ إضعاف الرئيس بوتين إثر تلك الأحداث: "من الصعب قول ذلك، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق".

وفي وقت سابق، أهابت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة "فاغنر"، عدم الانخراط في مغامرة مؤسس "فاغنر" الإجرامية والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، متعهدة بضمان سلامتهم.

وبعدها نجحت الوساطة البيلاروسية بإيقاف تمرد "يفغيني بريغوجين " وسحب قواته ومنعهم من التحرك على الأراضي الروسية. وقد أتت تلم الوساطة بعد تنسيق بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطوة رحبت بها الأوساط الروسية للعمل على تهدئة التوتر، وأفضت إلى اعلان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاطَ الدعوى الجنائية ضد بريغوجين، مؤكدا أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروس".