السودان.. اشتباكات في الخرطوم ومعارك دارفور تجبر المدنيين على الفرار من الإقليم

اتّسع نطاق المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور في غرب السودان الأحد حيث أسفر قصف متبادل عن مقتل 12 مدنياً على الأقلّ في نيالا، المدينة الواقعة في جنوب الإقليم والتي يواصل السكّان الفرار منها.

وقال طبيب في المدينة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "12 مدنياً قُتلوا في نيالا بحسب حصيلة أوّلية".

وأضاف "نحن نعرف أنّ آخرين قُتلوا أو جرحوا ولم يتمكّنوا من الوصول إلى المستشفى لأنّ المعارك العنيفة تحول دون التنقّلات".

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، أسفرت المعارك عن مقتل 2800 شخص، وفق منظمة أكلد غير الحكومية كما نزح أو لجأ الى الدول المجاورة 2.5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة خصوصاً في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضمّ للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون.

ووفق الأمم المتّحدة، سقط في الجنينة "1100 قتيل" كما وقعت تجاورات يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضدّ الانسانية".

وفي الشوارع الطينية في الجنينة، لا تزال جثث مغطاة بملابس على عجل ترقد على الأرض تحت شمس حارقة فيما أبواب عدد من المتاجر مغلقة وأخرى مشرّعة تعرّضت للنهب.

وعلى الطريق المؤدية إلى تشاد تواصل أعداد كبيرة من العائلات الفرار وتحاول تجنب الطلقات الطائشة من الجانبين.

ولجأ 16 ألف سوداني حتى اليوم إلى تشاد هرباً من الحرب.

وعلى الناحية الأخرى من الحدود يقيم اللاجئون السودانيون أسفل أسقف صعنت من فروع الآشجار أو يقفون في طوابير طويلة للحصول على حصتهم من المياه والغذاء.

وبالمجمل، نزح 2.2 مليون سوداني داخل بلادهم فيما لجأ نصف مليون آخرين إلى الدول المجاورة.

وفي العاصمة الخرطوم، صعّد الجيش قصفه الجوّي، في حين ضاعفت قوات الدعم السريع عدد الحواجز التي تقيمها على الطرق وكثّفت قصفها المدفعي لمواقع الجيش والشرطة.

والأحد، أكّد مصدر في قوات الدعم السريع لفرانس برس أنّ هذه القوات "سيطرت على قاعدة للشرطة في جنوب الخرطوم وعلى كل المعدات التي كانت بداخلها".

والسبت، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين حريتين للجيش.

والأحد، قال العديد من سكّان العاصمة لفرانس برس إنّهم سمعوا دوي قصف مدفعي في جنوب العاصمة وأزيز رصاص في ضواحيها.

وأكّد أحد سكّان أمّ درمان لفرانس برس إنّ "صواريخ تسقط على المنازل" في الضاحية الواقعة شمال غرب الخرطوم.