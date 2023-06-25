اجتماع مشترك بين 5 دول نووية في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة أنها استضافت هذا الشهر اجتماعاً لخبراء من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، لمناقشة قضايا الأسلحة النووية، بما في ذلك الحد من المخاطر الاستراتيجية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن المحادثات جزء من حوار دوري ومتواصل. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن واشنطن استضافت الاجتماع يومي 13 و14 يونيو بين الدول الخمس التي تملك أسلحة نووية، واصفة إياه بأنه «تبادل مستمر في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

وقالت الوزارة إن الخبراء ينتمون إلى وزارتي الخارجية والدفاع في البلدان المشاركة، وأضافت أنهم ناقشوا الحد من المخاطر الاستراتيجية، والمواثيق والسياسات النووية.

وتهدف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، إلى الحد من القدرة على صنع الأسلحة النووية، وضمان حق الأعضاء في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.