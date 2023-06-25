«السبع» تناقش الوضع في روسيا.. وموسكو تحذر الغرب

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس، إن قادة مجموعة السبع أجروا محادثات لبحث تطورات الوضع التي تتكشف في روسيا، مضيفاً في تغريدة على «تويتر»: «كان هناك اتصال هاتفي مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر حول الوضع في روسيا قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أقوم بالتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي، وقمت بتفعيل وتنشيط مركز الاستجابة للأزمات»، مؤكداً أن دعم الاتحاد لأوكرانيا مستمر بلا توقف. وتضم مجموعة السبع فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه تحدث مع نظرائه في مجموعة السبع، موضحاً أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء، مع استمرار تطور الوضع في روسيا. وأكد في الوقت ذاته أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير، فيما أصدرت الحكومات الأوروبية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانات تقول إنها تراقب عن كثب التطورات في روسيا. في المقابل، حذّرت موسكو، الغرب من أي محاولة «لاستغلال التمرّد المسلّح الذي تنفذه مجموعة (فاغنر) لتحقيق أهداف معادية لروسيا». وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن ما يحدث لن يمنعها من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.