الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة الى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الامن والازدهار لشعبها الصديق.